Hollywood se vuelca hoy con los Globos de Oro

Por EFE

LOS ÁNGELES, Algunas de las mayores estrellas del cine y la televisión se dan cita hoy, domingo, en la 75ª edición de los Globos de Oro, los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Penélope Cruz, Ricky Martin, Salma Hayek, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Emma Stone, Angelina Jolie, Halle Berry, Greta Gerwig, Sharon Stone, Seth Rogen, Chris Hemsworth, Alicia Vikander, Emma Watson, Emilia Clarke, Kit Harington y Helen Mirren, entre otros, figuran entre los presentadores de la ceremonia.

La película La Forma del Agua, del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con siete nominaciones, mientras que The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cuentan con grandes opciones también, con seis candidaturas, respectivamente.

En los apartados televisivos destaca Big Little Lies, protagonizada por las nominadas Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Laura Dern, con seis candidaturas.

La ceremonia de los Globos de Oro, que se desarrolla en el hotel Beverly Hilton, tendrá a Seth Meyers como maestro de ceremonias y entregará a Oprah Winfrey el galardón honorífico Cecil B. de Mille.

Al margen de los premios, el público y los medios estarán muy pendientes de la respuesta pública que los artistas den a los numerosos escándalos sexuales que se han desvelado en los últimos meses en Hollywood a raíz del escándalo en torno al productor Harvey Weinstein. En este sentido e inspiradas en la campaña “Me Too” (yo también), actrices como Meryl Streep, Jessica Chastain o Emma Stone vestirán de negro sobre la alfombra roja para denunciar el acoso a las mujeres

Esta acción feminista no solo apela a las actrices, ya que la estilista Ilaria Urbinati, que trabaja con Dwayne Johnson o Tom Hiddleston, afirmó recientemente que sus clientes también vestirán de negro. No obstante, está por verse cómo se visibilizará su solidaridad, ya que el esmoquin negro es la elección habitual para los hombres sobre la alfombra roja.

La campaña ha tenido sus opositores, pues la actriz Rose McGowan, que acusó a Weinstein de haberla violado, llamó hipócrita a Streep por unirse a esta protesta contra las agresiones sexuales tras haber trabajado en el pasado con el productor.

En cualquier caso, los Globos de Oro serán la primera gran respuesta pública y conjunta del mundo del espectáculo a la cascada de agresiones sexuales en su seno.