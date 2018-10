La casa con un reloj en sus paredes (3D y 2D)

En 1955 un huérfano llamado Lewis se muda con su misterioso tío Jonathan, que vive en una casa tenebrosa, y descubre que su tío es un hechicero, que junto con una bruja vecina intenta descubrir un terrible secreto que se esconde en las paredes de su casa.

Título original: The House With a Clock in its Walls

Dirección: Eli Roth

Guión: Eric Kripke (basado en una novela de John Bellairs)

Elenco: Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett, Kyle McLachlan, Renée Elise Goldsberry, Lorenza Izzo

Calificación: Apta para todo público

Duración: 105 minutos

