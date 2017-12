Ysyry, un largometraje luqueño va al cine

Por Gladys Villalba, corresponsal

LUQUE. El largometraje Ysyry, dirigido por Luis Alberto Maldonado Torres, tendrá hoy su avant premiére en el Hotel Bourbon, a las 19:00. La conferencia de prensa esta prevista para las 18:00. La producción promete colmar las salas de cine.

El filme, realizado íntegramente en la ciudad de Luque, tiene como objetivo generar conciencia sobre la contaminación de los recursos hídricos, sus consecuencias ambientales y sus efectos en la salud. El guion fue escrito por Carlos Julian González y tiene como protagonista a Alberto Sánchez Pastor.

Basada en hechos reales y con toques de ficción la película Ysyry, inspirada en la alta contaminación del arroyo Yukyry ubicado entre el límite de Luque y Areguá, busca generar conciencia sobre los cauces hídricos desprotegidos de todo el país.

Luis Alberto "Lucho" Maldonado Torres, productor y director del largometraje agregó que más de 200 actores como Mística Romero, Graciela Pastor, Alberto Sánchez Pastor, Alicia Sánchez Noe, entre otros, hicieron posible recrear la realidad de los pobladores de esta compañía, una de las zonas más olvidada de la ciudad.

Aseguró que no fue fácil culminar la producción cinematográfica, por la falta de apoyo de varios sectores de la sociedad. "Pintamos en la película situaciones muy reales como abuso de poder y de autoridades. Esta gente siempre termina utilizando a la gente del pueblo, a los más necesitados. Verán nuestra realidad", indicó el director.

El puente "José P. Gugiari" ubicado en el límite entre ambas ciudades sin dudas, marcará un antes y un después del gran estreno. Lucho Maldonado dijo que la producción fue posible gracias al apoyo de empresas privadas ya que tuvo una inversión de unos 400 millones de guaraníes aproximadamente.

"Al principio me dijeron si yo quería ganar plata o atacarle a alguien con esta producción y a mí, la plata no me preocupa y menos atacarle a alguien. Si me preocupa lo que vivimos ante la destrucción de la naturaleza. No me sirve tener dinero y no tener agua pura para tomar", señaló Maldonado.

La película tuvo la participación de personas con capacidades diferentes lo que dará la oportunidad de ser apreciada especialmente por personas con dificultades auditivas.

Según datos "el curso que sigue el arroyo Yukyry, atraviesa varios municipios del Departamento Central. Su naciente está en la zona de Itauguá y pasa por varias otras ciudades como Capiatá, Areguá, Luque y llega hasta el lago Ypacaraí. Cuenta con apróximadamente 48 kilómetros de extensión".

A partir de esto Lucho Maldonado y todo su equipo cuentan la historia que tuvo lugar aproximadamente en la década del 80 hasta el 2.011 año en que cerró la curtiembre en la compañía Yukyry. En la zona, se había instalado una curtiembre cuyo propietario era un marroquí.

Con el correr del tiempo los pobladores descubrieron que el tanino utilizado en la fábrica era un gran contaminante para este cauce. Según el relato a orillas del arroyo existen unas 15 lápidas presumiblemente de vecinos que fallecieron a causa de la contaminación al beber o utilizar el agua.

El guionista luqueño Carlos Julian González, añadió que ajustar la temática que se desea plasmar de la forma más real posible precisó del acompañamiento de varios sectores como la policía nacional y bomberos voluntarios entre otros. "Los que decidan ver Ysyry tendrán sentimientos encontrados. Podrán reír a carcajadas e inmediatamente se pondrán a llorar", agregó el profesional.