Estudio de danza entre los 12 mejores

El estudio de danza Nicole Dijkhuis fue elegido entre los 12 mejores de la competencia internacional Youth America Grand Prix, que se realizó en New York, el pasado 8 de abril.

Para el evento se presentaron, además de otras dos academias paraguayas, unas 100 academias de danza de otros países del mundo.

El estudio quedó seleccionado entre los 12 mejores de la competencia con la coreografía de jazz "Girls of the Forties", cuya puesta en escena estuvo conformada por un total de 24 bailarinas de 11 a 18 años bajo la dirección coreográfica de las profesoras Nicole Ayala Dijkhuis y Carolina Roa.

“Estamos realmente muy contentos con el logro que obtuvimos en la mayor competencia de danza internacional y celebramos este reconocimiento tan importante con todo nuestro staff de bailarines y profesores, quienes dieron todo de sí. Además, agradecemos a todos los que hicieron posible que este sueño se haga realidad“, expresó la profesora Nicole Ayala Dijkhuis.

La misma agregó que el estudio lleva varios años participando del YAGP y que en esta ocasión, el elenco logró alzarse con el prestigioso reconocimiento: “Nuestro estudio es famoso por la excelencia en ballet clásico, pero me llena de alegría destacarnos hoy en la modalidad jazz.” Cabe mencionar que la puesta "Girls of the Forties" volverá a presentarse en el marco del Día Internacional de la Danza, a llevarse a cabo el próximo 28 de abril en la Embajada Argentina.

Sobre el Estudio Nicole Dijkhuis Es un estudio de origen familiar con más de 40 años de trayectoria en el país, fundado por Nicole Dijkhuis y dirigido actualmente por las hermanas Maia Ayala Dijkhuis y Nicole Ayala Dijkhuis. La academia se especializa en danzas como ballet clásico, jazz, hip hop, danza contemporánea, acrobacia en telas y yoga para niños y adultos.

Sobre Youth America Grand Prix (YAGP) El YAGP es la red más grande del mundo de la danza, cuya misión es apoyar y desarrollar el talento de bailarines de clase mundial de edades comprendidas entre 9 y 19 años, de todos los antecedentes económicos, étnicos y geográficos, proporcionando audiciones a becas y oportunidades de educación. Cada final de temporada, el YAGP realiza un evento en Nueva York donde participan más de 1200 bailarines previamente seleccionados a través sus respectivas competencias nacionales.