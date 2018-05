La filosofía del arte marcial japonés

En el Centro Paraguayo Japonés (Julio Correa esq. Domingo Portillo) se presenta hoy la quinta edición del Libro Maestro de Karate Do Kushin Ryu, escrito por el maestro de karate Hidetoshi Ohmine.

El lanzamiento es convocado conjuntamente por la Federación Paraguaya de Karate Do, la Asociación de Instituciones de Enseñanza del Karate Do Kushin Ryu, la Representación Regional y las Representaciones Nacionales del Karate Do Kushin Ryu en Paraguay y Uruguay.

Ohmine, fallecido en 2016, sistematizó en este libro el desarrollo del arte marcial japonés en el Paraguay, resultado de más de cuarenta años de práctica y estudio. El libro no se limita al método de lucha del Karate Do Kushin Ryu, sino que expresa toda la filosofía inherente a las artes marciales, su historia y sus objetivos. Hace referencia a la historia de los samurais, el código del Bushido, la importancia del respeto y la disciplina, entre otros temas que se refieren a la filosofía de vida adoptada por Ohmine.

El pionero del karate en Paraguay inició su práctica de karate en Japón llegando hasta el grado de Séptimo Dan. En 1972 emigró al Paraguay, invitado por la colectividad japonesa interesada en contar con la enseñanza del arte marcial japonés en el país. Ohmine se radicó en nuestro país, y el estilo Kushin Ryu fue el primero de karate do practicado y enseñado en el Paraguay. En 1995 fue nombrado Hanshi (Maestro de Maestros) por la central del Kushin Ryu en el Japón, que le promovió a Octavo Dan en 1998.