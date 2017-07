Presentaron obra "Viento Sur" en Itauguá

El pasado viernes, alumnos del Taller de Teatro de Itauguá presentaron la obra teatral “Viento Sur”.

Itauguá (Patricia Meza, corresponsal). La obra, presentada en el Salón Don Genaro Rodríguez, rememora la historia del Paraguay desde la noche del 14 de mayo de 1811 hasta terminada la guerra de la triple alianza. En su duración de 45 minutos, atrapa en esta presentación el lenguaje utilizado, propio de lo jóvenes.

“Viento Sur” se encarga de transportarnos en la historia, revivirla y contarla, contiene escenas sacadas de los libros como así también las contadas por los antepasados. La idea de la obra y autoría del guión son del profesor Hugo Cabrera, del Taller Municipal de Teatro de Itauguá.

“El “Viento Sur” no ha de traer cosas buenas, atrapa versiones de la historia paraguaya, eso que se ha ocultado y no nos han contado”, reza su presentación basada en el género teatral de la farsa. Hugo Cabrera, señalo que la idea surge para que los jóvenes se interesen por su historia paraguaya. “La mejor manera es que jóvenes trasmitan a su manera a los otros jóvenes”, indicó. “Viento Sur” es una metáfora, que según los pobladores del área rural no trae nada nuevo consigo. Esto fue lo que el profesor Cabrera relacionó con la historia del Paraguay que fue muy trágica. “Esta vez el viento sur trae relatos de la historia, que de por sí es un relato trágico en muchas ocasiones, como la Guerra del 70”, mencionó.

“Muchos no coincidirán con el relato fiel que tiene la historia, pero es parte de lo que leemos y de los que no cuentan, muchas veces lo que nos cuentan está lleno de fantasías, y eso es utilizado en la obra”, afirmó. Además del profesor Cabrera, la obra estuvo dirigida por Claudio Ramírez, ambos a cargo del Taller de Teatro.