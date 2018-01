Concierto lírico en el ICPA

Un concierto lírico se realizará el próximo jueves 18 de enero en el salón auditorio del Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), ubicado en Juan de Salazar 310 c/ Artigas, a las 19:30. Entradas a G. 40.000.

En la ocasión se presentarán los cantantes Lorena Mendoza (soprano) y César Sobrino (tenor), acompañados en el piano por el profesor Hugo Mendieta. Ellos llenarán el auditorio de armónicas piezas de ópera.

El evento además es un homenaje al profesor José Luis Miranda, pianista, director coral, orquestal, y maestro de piano de amplia trayectoria nacional e internacional.

Para este recital, los propios artistas seleccionaron un variado y alegre repertorio con canciones de cámara, arias y dúos de ópera, entre las que se encuentran las piezas: "Le Rossignol des Lilas", de Hann; "Du bist die Ruh", de Rückert; las arias y dúos pertenecientes a la ópera "'L'Elisir d'amore': “Chiedi all'aura lusinghiera" y "Prendi, per me sei libero" de Donizetti; Der Kuss, de Beethoven; "Then shall the righteous shine forth" de Mendelssohn; y "C'est ainsi que tu es" de Poulenc entre otras.

Tanto Mendoza como Sobrino se han formado en Argentina y Estados Unidos, respectivamente, y han llevado en alto la bandera paraguaya a diferentes escenarios de Estados Unidos, Inglaterra y Argentina, donde ganaron además importantes premios y reconocimientos, siendo elegidos por sus voces destacadas para formar parte de conciertos y óperas de gran envergadura.

Para más información, se puede llamar al (0981)651-759.