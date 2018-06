Día del Padre en el Pinedo

La cantautora Andrea Valobra se presentará hoy en el Pinedo Shopping, a partir de las 13:00, en un show dedicado a todos los padres en su día.

Actuará acompañada de los músicos Gabriel Colman (guitarra) y Víctor Scura (piano).

El show contemplará un amplio repertorio, en que se podrán apreciar desde baladas clásicas en inglés y español, rock clásico y por supuesto lo mas representativo del folclore Nacional. El acceso será libre y gratuito.

Andrea Valobra se encuentra trabajando en su segundo material de estudio llamado “Hybrida” el cual verá la luz en julio próximo. Como single promocional está la canción "No Oh Oh!".

Andrea cree firmemente que reinventarse y animarse a hacer cosas nuevas “sin perder la esencia de uno” es la clave a la hora de hacer un material discográfico, y lo que hace sostenible la carrera de un artista. “No oh oh” compuesta por Andrea Valobra y Dee Arriola fue grabada y masterizada en los estudios de Dacosta Producciones.