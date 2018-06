La cantante española Rosana llega a Paraguay

La cantante española Rosana se presentará en nuestro país el 18 de agosto en el Banco Central del Paraguay como parte de su tour "En la memoria de la piel", en el que promete un recorrido por los éxitos de su carrera.

Con nueve álbumes publicados –ocho de ellos de estudio y uno, en vivo– Rosana se ha convertido en una de las artistas más reconocidas tanto a nivel nacional en España, como en lo internacional. Desde el lanzamiento de su primer disco en 1996 ("Lunas Rotas") hasta el día de hoy, con su recién estrenado trabajo "En la memoria de la piel", cuenta con más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su último álbum de estudio, producido por la propia artista, fue lanzado el 4 de noviembre de 2016 de la mano de Warner Music Spain. Un disco que en su totalidad contiene temas inéditos y donde Rosana se reinventa, retomando su esencia y modernizándola. Hasta el momento, son más de 100 los conciertos que ha realizado Rosana por España, Latinoamérica y Estados Unidos durante 2017, presentando este disco que la ha vuelto a colocar en el centro de mira de la prensa internacional, al ser reconocido como uno de los "10 mejores álbumes latinos" por la revista Billboard.

Dicho reconocimiento le ha acompañado en su gira por el territorio americano (con más de 30 ciudades recorridas en 9 países de América, y más de 500.000 asistentes), con entradas agotadas, incluyendo el mítico BB King de New York. En España, también ha logrado agotar entradas en la mayoría de ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada, Ciudad Real o Bilbao, entre otras. Una gira que se encuentra en la mitad y que se alargará hasta principios de 2019, convirtiéndose posiblemente en la gira más larga, con más conciertos y con más ciudades visitadas del panorama nacional. El tour "En la memoria de la piel" es un buen resumen de lo que es hoy Rosana, en el que la artista promete un apasionante paseo por sus nuevas canciones acompañada por su banda, sin olvidar aquellos temas correspondientes a sus anteriores trabajos a los que tanto cariño tiene el público, lo que se traducirá en un concierto lleno de energía y emociones.

El 18 de agosto en el Gran Teatro del BCP se augura una velada donde esta artista española incluirá sus éxitos: "Si tú no estás aquí", "A fuego lento", "Hoy", "Contigo", "Dime", "El talismán", "Llegaremos a tiempo", "Sin miedo", "No sé mañana", "Soñar es de valientes", "Magia", "Pa ti no estoy", "Te debo este sueño", entre muchos otros que llenarán dos horas de concierto.

Las entradas están a la venta en Red UTS y cuestan G. 500.000 (Platino), G. 400.000 (Oro), G. 300.000 (Plata), G. 200.000 (Bronce), G. 150.000 (Platea alta A), G. 125.000 (Platea alta B) y G. 100.000 (Platea alta C).