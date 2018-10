¿Estás dejando de fumar? Evita las situaciones críticas

Por DPA

Vale la pena dejar de fumar a cualquier edad. Nunca es demasiado tarde. Por lo general, todos los que se decidieron a dar este paso notan claras mejorías de salud al poco tiempo de haber dejado. ¡De pronto es más fácil subir escaleras!

Eso sí: todos sabemos que no es sencillo dejar el hábito, por eso, si te has decidido a dejar, no te expongas demasiado a esas situaciones en las que sabes que podrías volver a caer en la tentación.

Lo ideal es pensar de qué modo puedes pasar situaciones en las que antes fumabas, sea haciendo ejercicios de respiración o metiéndote bajo la ducha. Debe ser algo que te haga sentir bien y te distraiga. Por lo general las ganas de fumar desaparecen en un lapso de 30 segundos.