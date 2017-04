Los tests de celiaquía “al paso” no son seguros

Por DPA

Existen muchísimos tests de celiaquía. Algunas farmacias los ofrecen, y también se pueden comprar en Internet. Se le da un pinchacito al dedo, se colocan unas gotas de sangre en una tirita y listo, ya da el resultado. Eso prometen, pero no es tan fácil.

ETIQUETAS

La Asociación de Celiaquía Alemana asegura que esos tests, que son de venta libre, no dan resultados seguros. La Asociación advierte que el único que puede hacer un diagnóstico certero es un médico.

Los tests analizan si hay anticuerpos anti-transglutaminasa tisular (IgA, IgG) en sangre. Las personas que no toleran el gluten suelen formar este tipo de anticuerpos. Pero no siempre se da unan relación 1 a 1. Hay pacientes con celiaquía que no forman anticuerpos y hay otros pacientes que los forman sin ser celíacos.

Es decir, puede ser que el test arroje un resultado equivocado o que sea mal interpretado y que eso lleve a que una persona de pronto deje de comer gluten aunque no le haga daño.

A diferencia de esos tests, los médicos especializados en estas enfermedades analizan otros parámetros vinculados a la celiaquía. Si el resultado es positivo, también estudian si hay algún tipo de infección en la mucosa del intestino delgado, que es típica de la celiaquía.

Los primeros síntomas que nota el paciente suelen ser dolores de estómago permanentes, diarrea o cansancio. Pero la celiaquía también puede generar síntomas menos específicos como dolores de cabeza o en las articulaciones.