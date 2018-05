Perfumes ecológicos, variante de moda

Por ANSA

ROMA. La última moda en perfumería está dando paso a unas pocas fragancias de notas netas, simples y puras, menos químicas y más ecológicas, en reemplazo de las mezclas “popurrí” con profusión de distintos componentes.

Los perfumes se están volviendo “minimalistas” pero también cada vez más preciosos y respetuosos del medio ambiente y hasta se cambiará la forma de usarlos. En lugar de rociarlos sobre la piel, los impregnaremos en la ropa, joyas y accesorios.

“El estilo de vida less is more, que se abrió camino en los últimos tiempos en toda Europa en nombre de una vida más respetuosa de la naturaleza está contagiando fuerte también al sector de los perfumes, que se vuelven frugales, hechos de pocas notas reconocibles, composiciones más simples pero de más pureza, además del empleo de ingredientes ecológicos”, explicó Luciano Bertinelli, presidente de la Academia del Perfume de Italia.

“La tendencia de las fragancias ecológicas se consolida tanto que sobre 300 millones de euros de facturación de perfumes made in Italy exportados, el 10% está compuesto por productos naturales.

Globalmente aumentaron los sistemas de producción ecológicos, tanto en los procesos como en los materiales para fabricar botellas y cajas”, agregó el experto.

En este rumbo los perfumes preferidos por mujeres y hombres contienen cada vez menos extractos.

“Entre las esencias más pedidas hoy están las de vainilla y entre los líderes de los nuevos perfumes de una sola nota se destacan la rosa, el jazmín y las maderas especiadas que huelen a bosque y naturaleza”, precisó Bertinelli.