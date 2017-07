Celine Dion, desnuda a sus 49 años

La cantante y empresaria canadiense Celine Dion aceptó posar sin ropa para la popular publicación de moda Vogue.

La cantante de My Heart Will Go On siempre mantuvo un perfil bajo ante los ojos de la prensa rosa y su carrera siempre estuvo concentrada en sus talento vocal. Quizás por eso la canadiense dejó sorprendidos a sus seguidores cuando se hizo pública una fotografía donde posa desnuda para la Vogue.

La captura, según publican los medios internacionales, fue registrada en uno de los cambios de vestuario durante alguno de sus shows en París. Actualmente, Dion se encuentra en plena gira con su Tour Live 2017 y participa además de la Semana de la Moda en Francia.

La publicación agrega que la vocalista usa diseños exclusivos adaptados para el momento que vive. ‘En los últimos cinco años ha usado la alta costura para sus actuaciones. Armai Prive, Schiaparelli, Giambattista Valli, Versace… para citar algunos’, precisa la Vogue.

En los últimos meses, Celine Dion se mantuvo alejada del mundo del espectáculo tras la muerte de su esposo y mánager, René Angélil, fallecido en enero de 2016 tras una larga batalla contra el cáncer.

Y a vos, ¿qué te parece el cambio de imagen de Celine Dion?