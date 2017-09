La actriz Julia Louis-Dreyfus dice que sufre cáncer de mama

Por Reuters

LOS ÁNGELES. La galardonada comediante Julia Louis-Dreyfus dijo el jueves que está luchando contra un cáncer de mama y defendió la creación de un sistema de cobertura universal de salud.

Louis-Dreyfus, de 56 años y quien interpreta a la ficticia presidenta estadounidense Selina Meyer en la serie Veep de HBO, dijo "1 de cada 8 mujeres desarrolla cáncer de mama. Hoy, esa soy yo", dijo en una breve publicación en sus redes sociales.

"La buena noticia es que tengo el grupo más notable de familiares y amigos que me cuidan y me apoyan, y un fantástico seguro por mi sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres tienen tanta suerte, así que luchemos contra todos los tipos de cáncer y hagamos una realidad la cobertura de salud universal", agregó.

La actriz no entregó más detalles sobre su salud. Anteriormente este mes, Louis-Dreyfus marcó un récord al ganar su sexto premio Emmy consecutivo a mejor actriz de comedia por su rol como la malhablada Meyer.

La artista se hizo famosa a comienzos de la década de 1990 por su papel como Elaine en el programa Seinfeld de NBC, por el que obtuvo múltiples galardones.