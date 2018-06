Carreras cuadreras en Ybycuí

El hipódromo de Ybycuí será el escenario de cuatro días festivos con cuadreras, remates de cuarto de milla de carrera y shows musicales en vivo, del 8 al 11 de junio próximos. Varios grandes premios se disputarán, organizados por Carreras Cuadreras Py.

Una de las máximas atracciones en las coquetas instalaciones del Jockey Club de Ybycuí será el Gran Premio Rey de la Recta. Así también, el domingo, el Haras Mbyja y el Haras Da Rosa pondrán a la venta su producción de la Generación 2016, con productos de exitosas líneas sanguíneas. El licenciado César Recalde está al frente de la organización con Carreras Cuadreras Py.

La programación para los cuatro días, es la siguiente:

Viernes 8 - Junio. 16:30 - Premio “Apertura del Mega Rey”: Desollador vs. Mateo.

18:00 - Actuación en vivo del Grupo “Patria Amada”.

19:00 - Remate de Chances para el GP “Homenaje a Ramon Aguayo”.

Sábado 9 – Junio. 15:30 - Premio Homenaje a Ramon Aguayo”: La Coyote vs. Secretaria vs. Arami vs. Tordilla del Este.

16:30 - GP Emperatriz de la Recta Py: Seven Time vs. Formoseñita (Loa For Me).

Domingo 10 - Junio. 16:30 - GP Rey de la Recta Py: Bandolero (Moustache Gold) vs. Mística.

17:30 - Remate de Criollos del Haras Mbyja y Haras Da Rosa - Generación 2016.

19:00 - Actuación en vivo de Francisco Ruso.

19:45 - Remate de Chances para el GP Desafío de Ybycui y GP Promesas de Ybycui.

Lunes 11 - Junio. 15:30 - GP Desafío de Ybycui: Overo 50 vs. Bárbara vs. Alazana Capi vs. Carlita vs. Camba Cate.

16:45 - GP Promesas de Ybycui: John Wein vs. Negro Yvytu vs. Misionero vs. Miller.