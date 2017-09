Diputado Baruja de Paraguarí deja a Cartes y va con Añetete

Por Emilce Ramírez, corresponsal

PARAGUARÍ. El diputado Jorge Ignacio Baruja -hermano del Ministro de Agricultura y candidato a gobernador por el Movimiento HC, Juan Carlos Baruja- deja el movimiento cartista y se une a Colorado Añetete, que le ofrece el cargo de Parlasur N°2.

En las redes sociales esta tarde circulaba el comunicado del diputado Baruja donde explica a sus correligionarios que esta semana fue de definiciones de candidaturas en los diferentes movimientos del Partido Colorado.

Expresa dicha cuenta “Ustedes saben que yo respondo a ese equipo de correligionarios que son ustedes, es por ello que quiero comunicarles que en vista de que no me han dado espacio en el Movimiento Honor Colorado a pesar de las diferentes gestiones que he realizado, he tenido que tomar la decisión de acompañar al equipo Colorado Añetete”.

Explica también en dicho mensaje que teniendo en cuenta que en Colorado Añetete le dan espacio como político es necesario seguir trabajando juntos porque ahí sí le reconocen su trayectoria política.

En conversación con ABC Color, el diputado confirmó que pasó al Movimiento Colorado Añeteté por decisión propia y porque en el Movimiento Honor Colorado no le dieron el espacio político que dijo se merece. Agregó que el tiene compromiso con la gente que le apoya y necesita de espacio político para seguir cumpliendo con el pueblo que confía en su gestión desde hace tiempo y como la política es servicio ”quiero seguir sirviendo”. Refirió que cada quien debe ir ganando su espacio político por lo que su decisión de alejarse del Movimiento Honor Colorado considera que no va a afectar la candidatura de su hermano el ministro del MAG Baruja, que se está postulando para la Gobernación de Paraguarí.

Hasta el momento ya están definidas las candidaturas por el Movimiento Colorado Añetete para el cargo a gobernador que postula a Héctor Bocha Figueredo, actual concejal departamental, para diputado número 1 el gobernador de Paraguarí a Miguel Cuevas, y se confirmó ahora el cargo para Parlasur N°2 del diputado Baruja.