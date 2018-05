Inacción ante las invasiones

Por Gladys Villalba Jara, corresponsal.

LUQUE. "Oportunistas" invadieron este fin de semana varias propiedades privadas en esta ciudad. Los propietarios aseguran que tanto la Comisaría de la zona como la fiscalia no atienden sus reclamos y aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias.

ETIQUETAS

La cuarta compañía Cañada San Rafael de Luque es una de las afectadas por la ola de invasiones que se registraron últimamente en este distrito ante la nula intervención y asistencia de la Municipalidad, Fiscalia y la Policía Nacional. En mucho de los casos las propiedades usurpadas por personas extrañas, son privadas y también públicas, como es el caso de la plaza municipal invadida en abril en Itapuami.



Miembros de la familia Rodríguez, una de las víctimas en Cañada San Rafael, aseguran sentirse desamparados ya que en primera instancia la Sub Comisaría Tres de la zona no quisieron recepcionar la denuncia porque supuestamente no tenían tinta para la impresión del documento.



Ante esta situación los afectados acudieron a la Fiscalia de Luque, donde fueron recibidos por el fiscal de turno Néstor Cañete, quien les señaló que precisa de la denuncia formal para iniciar los primeros trámites, aunque advirtió a la familia y a su abogado representante, que "la intervención es lenta, lleva su tiempo, y existen procesos que deben ser cumplidos", según dijeron.



Posteriormente, en un segundo intento, la Comisaría de Cañada tomó la denuncia que finalmente tuvo mesa de entrada en el Ministerio Público.



Hasta el momento, personales fiscales ni policiales intervinieron y tampoco asistieron a los propietarios de los terrenos.



Amenazan con más invasiones

Los invasores de las propiedades privadas en esta compañía apuntaron hacía una persona identificada con Samuel Flores, de ser el líder y experto en acarrear familias enteras de otros asentamientos para invadir los inmuebles ajenos privados y públicos.



Flores, quien pertenece a otro asentamiento que también se encuentra en Cañada San Rafael, estaría tratando de "negociar" con los dueños de los terrenos para luego "realizar las gestiones correspondientes" para que la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) adquiera las hectáreas y construya las viviendas sociales.



Aseguran que los "nuevos ocupantes" de los lotes son los mismos que viven en los asentamientos de los alrededores.



Intentamos comunicarnos con Samuel Flores pero el mismo, no atendió las llamadas telefónicas.



Por otro lado, varias familias de las compañías Cañada San Rafael, Costa Sosa e Isla Bogado de Luque, están siendo amenazadas con invadir sus propiedades.