Corea del Norte: lejos de “potencial catástrofe nuclear"

“­El mundo ha dado un gran paso hacia atrás de una potencial catástrofe nuclear! ­No más lanzamientos de cohetes, pruebas nucleares o desarrollo!”, tuiteó hoy el mandatario al retornar a Washington desde Asia.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!