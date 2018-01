EEUU pide reunión del Consejo de Seguridad de ONU por Irán para el viernes

Por AFP

NACIONES UNIDAS. Estados Unidos solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las protestas en Irán, dijeron el jueves diplomáticos.

La reunión se realizaría el viernes hacia las 20H00 GMT, pero debe ser todavía confirmada por la presidencia del Consejo, que es ejercida este mes por Kazajistán. Rusia ha criticado la campaña de Estados Unidos para que el Consejo de Seguridad debata el tema de Irán, y no está claro aún si otros miembros del ente bloquearán la reunión. Diplomáticos aseguraron el jueves que podría haber una petición de Rusia u otros países para realizar una votación de procedimiento antes de la reunión. Para introducir un nuevo tema en la agenda que se discute en el Consejo de Seguridad se necesita el voto favorable de al menos nueve de los 15 miembros, sin que se pueda aplicar el derecho a veto. La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, aseguró a principios de semana que su país buscaba una reunión en el organismo internacional para mostrar su apoyo a los manifestantes iraníes.“La gente de Irán están clamando libertad” , dijo Haley el martes. “Todos los amantes de la libertad tenemos que apoyar su causa”. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, advirtió a Estados Unidos de “cualquier intento de interferir en los asuntos internos” de Irán. Rusia sostiene que los manifestantes no amenazan la paz y la seguridad internacional, por lo que no deberían de ser tratados en el Consejo de Seguridad. Al menos 21 personas han muerto y cientos han sido detenidos durante las protestas contra las dificultades económicas y el gobierno de Teherán, durante las que se atacaron edificios gubernamentales y policiales.