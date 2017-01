EE.UU.: Trump ironizó sobre marcha en su contra de las mujeres

Por ANSA

WASHINGTON. El presidente de EstadosUnidos, Donald Trump, ironizó hoy sobre las marchas multitudinarias realizadas en su contra en el país y convocada por las mujeres.

“Vi las protestas de ayer, pero, si no me equivoco, ¡apenas hemos votado en una elección! ¿Por qué estas personas no votaron? Las celebridades hacen mal a la causa”, dijo el mandatario a través de Twitter.

“ Wow, los datos sobre las mediciones televisivas recién se conocen: 31 millones de personas vieron la asunción, ¡11 millones más respecto de las buenas mediciones de hace 4 años!”, agregó.

De este modo y siempre por Twitter, Trump aludió a las marchas multitudinarias celebradas en Washington y en muchas ciudades del resto del país.

De la marcha y el acto central de Washington, donde se superaron las expectativas y acudieron unas 500.000 personas, participaron la reina del pop Madonna y la actriz Scarlett Johansson, entre otras celebridades.

Decenas de actrices de Hollywood adhirieron a la marcha convocada para repudiar la asunción de Trump y defender los derechos civiles.