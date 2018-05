Elecciones colombianas avanzan con normalidad y buena participación

Por EFE

BOGOTÁ. Las elecciones presidenciales de hoy en Colombia transcurren sin inconvenientes y con una participación mayor que la habitual a mitad de jornada, según informes del presidente Juan Manuel Santos y de otras autoridades.

El mandatario fue de los primeros en votar y lo hizo en una mesa situada en el Capitolio Nacional junto con su familia.

Más de 36,2 millones de colombianos están llamados hoy a las urnas para elegir al sucesor de Santos, que será presidente del país entre 2018 y 2022. Según el jefe de Estado, espera que la de hoy sea “la elección con la mayor participación en la historia de Colombia”, ya que en los últimos meses se inscribieron para hacerlo muchos ciudadanos, lo que consideró “un buen augurio”, en un país donde la abstención suele ser cercana al 50%.

“Pero eso tiene que trasladarse en votos, por eso, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos -voy a tener mi primera nieta muy pronto-, por el bien de las próximas generaciones, salgan a votar; si salen a votar, todos ganamos, Colombia gana, ustedes ganan”, manifestó.

El presidente comentó posteriormente la participación del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko” y dijo que esta es la primera vez que la antigua guerrilla, ahora convertida en partido político, participa en unas elecciones presidenciales con votos y no con ataques. “Vi la foto de Timochenko votando. Eso es muy diciente, las primeras elecciones con las FARC participando y no saboteando”, manifestó Santos.

Los colombianos eligen hoy entre seis candidatos que abarcan todo el espectro político del país. Son ellos Iván Duque, del partido uribista Centro Democrático y líder en las encuestas de intención de voto; el izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, y Sergio Fajardo de Coalición Colombia, de centroizquierda. También están Germán Vargas Lleras, del movimiento de centroderecha Mejor Vargas Lleras; Humberto de la Calle, del Partido Liberal, y Jorge Antonio Trujillo, de Todos Somos Colombia.

Al contrario de otras oportunidades, los candidatos no votaron hoy a primera hora, con excepción de Fajardo, que sufragó en su natal Medellín, donde invitó a la gente a “votar masivamente” porque según dijo, “la corrupción vive de la abstención”.

Cerca del mediodía lo hicieron el resto, entre ellos Duque, que lo hizo con la esperanza de ganar las elecciones para gobernar el país “sin espejo retrovisor, mirando hacia el futuro de nuestro país”, según dijo. Por su parte, Petro, que en los últimos días denunció que se preparaba un fraude en su contra, afirmó después de votar que “la garantía hoy no la da el Estado, la da la ciudadanía”, y pidió a sus seguidores que graben con sus teléfonos “cualquier tipo de delito, de fraude” y lo denuncien a las autoridades. “Es la primera vez en cincuenta años que votamos en paz, no hay una sola mesa cerrada. Hoy realmente tenemos que celebrar, no solo el ejercicio democrático sino las posibilidades realmente de continuar trabajando por una paz firme”, aseguró a su turno De la Calle, quien fue negociador del Gobierno en los diálogos con las FARC.

El último candidato en votar fue Vargas Lleras, quien pidió a los demás candidatos que acepten el resultado de las urnas porque, dijo, “es importante respetar las instituciones”.

Con respecto a la jornada electoral, el presidente Santos dijo que, a diferencia de elecciones de otros años, “no hay ninguna novedad” que afecte el proceso y destacó que “las votaciones han sido bastante voluminosas en lo que ha transcurrido”.

En el mismo sentido se expresó el director de la Policía de Colombia, general Jorge Hernando Nieto, quien dijo que la situación de orden público en el país es de absoluta normalidad. “El primer reporte es de total normalidad en todo el país. No hay ningún hecho que afecte el proceso electoral”, manifestó Nieto a periodistas.

A ese ambiente de normalidad contribuyen no solo la firma de la paz con las FARC sino el alto el fuego unilateral de cinco días ordenado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) con motivo de las elecciones.

La nota particular de la jornada estuvo a cargo de la primera dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez, al votar con un pantalón con franjas laterales en las que se podía leer “Fake news” (noticias falsas). “Hoy voté con la ilusión de que sigamos construyendo sobre lo construido”, manifestó después Rodríguez en las redes sociales.

Hasta mitad de jornada y por factores relacionados con las lluvias, habían sido trasladados 53 puestos de votación que abarcan 224 mesas.