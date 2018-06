Estados Unidos no descarta la retirada de sus tropas de la península de Corea

Por AFP

WASHINGTON. El secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, dijo hoy que la posible retirada de las tropas desplegadas en la península de Corea ya no supone “una línea roja”.

Sin embargo, señaló que desconoce si es una opción que vayan a abordar el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.

“Vamos a evitar el término 'línea roja'. Les puedo decir que esa sería una discusión entre dos democracias, la de Corea del Sur y la de Estados Unidos, no es un tema en el que otros países que no estén involucrados puedan discutir”, apuntó Mattis durante una conversación con la prensa en el Pentágono. En este sentido, el responsable afirmó que habrá que esperar a que concluya la cumbre entre Trump y Kim, prevista para mañana, martes, en Singapur, para conocer “los detalles”, pero aseguró que por el momento no se ha abordado el asunto de “la reducción de tropas” en las conversaciones previas al encuentro.

Hasta la fecha, el Gobierno estadounidense había rechazado la posibilidad de retirar el contingente de 28.500 soldados destinados en Corea del Sur, aunque en las últimas semanas Trump había contemplado la posibilidad de disminuir los efectivos debido al elevado coste de la misión.

Mattis recalcó que un hipotético repliegue es apenas una posibilidad y no quiso “adelantarse” a los acontecimientos. Asimismo, minimizó el papel que juega el Departamento de Defensa de EE.UU. en estas negociaciones, ya que, explicó, en estos momentos lo importante es hacer énfasis en la vía diplomática.

“Hay que dejar a los diplomáticos que aborden este asunto, en términos de tiempos, tipo de armamento involucrado -que obviamente incluye el nuclear- puesto que hasta que no queden delimitados estos puntos es difícil saber qué puede pasar”, declaró.

La Guerra de Corea, en el que el Norte y el Sur se enfrentaron, concluyó el 27 de julio de 1953 con un armisticio firmado por las tropas norcoreanas, el Ejército de voluntarios chino y EE.UU., en representación del comando de las Naciones Unidas, que nunca fue reemplazado por un tratado de paz definitivo. Washington mantiene su despliegue de tropas en el Sur desde dicho conflicto civil.