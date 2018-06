Explosión “menor” en el metro de Londres

La Metropolitan Police anunció haber sido avisada a las 19H03 (18H03 GMT) por teléfono “de una explosión” en la estación de Southgate, en el norte de la capital.

Desplegó en el lugar a sus agentes así como bomberos y ambulancias y se instaló un cordón de seguridad para impedir el acceso a la estación.

“Hay una investigación en curso para establecer la causa de la explosión señalada, que parece haber sido menor”, precisó Scotland Yard. “No tenemos conocimiento de heridos graves” .

“No creemos que la explosión esté relacionada con un proyecto terrorista” , indicó la Policía Británica de Transportes (BTP) en Twitter.

Officers from @BTP & @metpoliceuk remain at Southgate Tube station following an earlier incident. Enquiries continue but we do not believe this to be terror related at time. Cordens remain place and travel updates from @TfLTravelAlerts. pic.twitter.com/u3ZSBlvHOa