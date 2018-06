Gürtel, el caso de corrupción que hundió a Rajoy

Por ANSA

El ahora exjefe de Gobierno de España, Mariano Rajoy pagó el costo político de la sentencia que condenó a su formación Partido Popular (PP), por el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción con los mismos esquemas del Lava Jato.

MADRID. El Partido Popular (PP) fue condenado la semana pasada apagar 245.492 euros por lucrarse en el caso Gürtel, y el que fueel tesorero del partido, Luis Bárcenas, recibió una sentencia de33 años de cárcel por las “ mordidas ” que obtuvo.

Un día después de conocerse la sentencia, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, presentó la moción de censura contra Rajoy.

Bárcenas, encarcelado el pasado lunes, atesoró entre las “mordidas ” por valor de 1,24 millones y el dinero que se creeque sustrajo de una caja paralela del PP 48,2 millones de euros en cuentas en Suiza.

Bárcenas dejó el partido en 2009 al ser imputado en esta trama de corrupción, investigación que abrió el juez Baltasar Garzón.

Rajoy, que preside el PP desde 2004, tuvo que declarar en el juicio el pasado 26 de julio como testigo a propósito de la “caja B” del partido que manejaba Bárcenas, convirtiéndose en el primer presidente español en ejercicio en declarar en una vista oral.

“Jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido. Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad”, respondió Rajoy cuando se le preguntó por la “caja B” del PP, de la que sacaban dinero para sobresueldos de dirigentes del partido y actos de campaña, según quedó probado.

Según el fallo, el testimonio de Rajoy no fue lo “suficiente verosímil” para rebatir las pruebas de la contabilidad opaca del partido.

Condenas

El cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa, quien recibió 8,4 millones de euros entre 2000 y 2008 en contratos públicos a precios muy superiores a los del mercado,fue condenado a 51 años de cárcel. Entre el PP y las empresas de Correa “se tejió” un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central,autonómica (regional) y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido” , según la sentencia.

En total el tribunal condenó a 29 de los 37 acusados en la investigación.

Entre los condenados se encuentra la exministra del gobierno de Aznar Ana Mato, quien se benefició a título lucrativo con la actividad delictiva de la trama a través de su ex esposo, Jesús Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), a quien Correa pagó 27.857 euros en viajes y regalos familiares.