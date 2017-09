Niñas filman abuso sexual para denunciar a su agresor en Uruguay

Por AFP

MONTEVIDEO. Dos niñas de 10 años filmaron al padre de una de ellas que abusaba sexualmente de la otra en Uruguay, para poder denunciar la situación, que terminó con el hombre en prisión, informó la Justicia.

El caso se produjo en el departamento de Artigas, unos 500 km al norte de Montevideo, según un comunicado de la fiscalía de esa localidad enviado a la AFP este jueves.

La víctima era una niña de 10 años que “concurría a jugar y escuchar música asiduamente a la casa de su amiga de la misma edad”, señala el texto.

“En esas circunstancias aprovechando momentos en que su esposa estaba trabajando, el abusador mandaba a su hija al almacén (mercado) para quedarse a solas con la pequeña y procedía a manosearla en sus genitales”, relata.

La situación se prolongó por un año hasta que la hija del hombre fue testigo de la conducta de su padre. Entonces “le dice a su amiguita que sabe lo que su papá le está haciendo, que tiene mucho miedo de su padre y que nadie les va a creer, por lo que ambas planean filmar tal situación, lo que logran luego de varios intentos”.

El crudo relato estampado en páginas de la Fiscalía General de la Nación, da cuenta de que las niñas se sometieron una vez más a la agresión con tal de que el hombre fuera detenido.

“Esta acción tan valiente de una niñita abusada debería servir no solo para que se haga justicia, sino para que toda la sociedad tome conciencia de que estas cosas pasan con más frecuencia de la que creemos y que los niños no mienten, no inventan” ante hechos que “marcan” la vida de los menores “para siempre”, culmina.

La Justicia se hizo de las pruebas entregadas por la familia de la menor abusada, y el hombre fue directo a prisión.