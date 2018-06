Ortega quiere un conflicto armado en Nicaragua, denuncia un excamarada

Por AFP

En Nicaragua, Daniel Ortega, que fuera líder del sandinismo en la guerra civil de los 80, pareciera buscar una acción armada, para mantenerse en el poder, al usar violencia letal, sin complejos, contra los ciudadanos que protestan.

MANAGUA. Las protestas antigubernamentales generalizadas en Nicaragua parecían en su inicio inofensivas, con personas mayores marchando contra una reforma de pensiones que arrasaba con sus prestaciones sociales.

¿Por qué se han encontrado con una una brutal represión que ha dejado más de 100 personas muertas y ha encendido vehementes llamados para que el presidente Daniel Ortega renuncie?

El comandante retirado Roberto Samcam luchó junto a Ortega en la guerrilla Sandinista que derrocó en 1979 al dictador Anastasio Somoza, y luego durante una década sirvió en su ejército en la guerra con los rebeldes de la Contra, financiados por Estados Unidos.

Después dejó las armas, cofundó el Grupo Patriótico de Soldados Retirados y actualmente es un abierto crítico de Ortega.

Samcam analiza la respuesta del presidente a la crisis desatada desde abril en Nicaragua. El resultado, dice, es toda una vida en guerra.

P: El presidente niega que las fuerzas de seguridad hayan matado a civiles, Pero organizaciones de ciudadanos acusan a paramilitares afines al gobierno de abrir fuego contra los manifestantes ¿Quiénes son?

“Daniel Ortega miente, porque efectivamente estas fuerzas parapoliciales y paramilitares han sido organizadas y armadas por el gobierno”.

“Hemos identificado (en el caso de los paramilitares) que hay policías de civil, hay ex-militares que están desmovilizados del servicio militar patriótico, hay algunos miembros de las extintas Pequeñas Unidades de Fuerzas Especiales, que eran las tropas especiales del ejército en los años 80”.

“En el caso de estas fuerzas parapoliciales, están compuestas por muchos delincuentes antisociales, gente de los estratos más pobres en los barrios, muchos vinculados al consumo de drogas (...)También hay presos que han liberado, y les han dado un entrenamiento rápido en el Estadio Nacional (...) y los arman”.

P: Algunos de los manifestantes parecen haber sido asesinados con rifles para francotiradores Dragunov, que según dicen algunas personas solo están a disposición de la policía y el ejército ¿De dónde vienen estas armas?

“El ejército, en su último comunicado, dijeron que ellos tienen el control estricto de su arsenal. Lo cual no me cabe la menor duda que eso es así, que tienen control y que el ejército no está involucrado en el fenómeno de los francotiradores”.

“Pero estos fusiles pueden haber venido de Venezuela. En el año 2013, se creó una nueva unidad de francotiradores que está en la segunda división de infantería de Venezuela".

“Allí están 3.500 fusiles que fueron comprados a Rusia. Y ni al (fallecido presidente Hugo) Chávez en su momento ni a Maduro le preocuparía mandar cinco, seis, diez, doce fusiles de francotirador como un favor a Daniel Ortega” .

P: ¿Estos francotiradores están altamente entrenados?

Se “requiere de una pericia especial si lo vas a utilizar para abatir un blanco lejano y en un momento que esté claramente definido. Pero si tú vas a abatir a alguien en una manifestación de 100.000 personas, no necesitas tanta pericia”.

“La mira te ayuda a ubicar y apuntar. La posición ventajosa que tenés, con un arma que puede dar a una distancia de hasta 800 metros”. “Cualquier oficial del ejército que esté retirado, militares retirados que son fanáticos del orteguismo, y que estuvieron en la guerra en los 80, también pueden utilizarlo”.

“Por otro lado, la gran irresponsabilidad de Ortega es haber armado a todos estos antisociales (en las parapolicías)...esto es un Frankenstein que han construido y que prácticamente adquirió vida propia”.

P: ¿Cree que también el otro lado podría armarse?

“Esa es la gran tentación de la gente” .

“Mientras la protesta sea cívica, y no esté el pueblo armado, o armándose, el ejército no va a intervenir, en primer lugar, pero en segundo lugar no se le va a dar el pretexto que quiere Daniel Ortega de enfrentar una rebelión armada”.

“Hay que estar claro que Ortega, toda su vida ha sido un individuo belicoso. Toda su vida. Y él está desconcertado, porque en esta ocasión se ha encontrado con una protesta que no ha disparado un solo tiro (...) No es su elemento. Por eso empuja. Va a hacer represión, que cada día es más sanguinaria”.