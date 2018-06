Piñera: “Tan linda que se ve y tan dura que es”

Por ANSA

SANTIAGO DE CHILE. El mandatario chileno, Sebastián Piñera, expresó a la presidenta de la Cámara Baja, Maya Fernández Allende: “Tan linda que se ve y tan dura que es”.

Tras terminar la cuenta pública ante el Congreso pleno, el mandatario se dirigió a uno de los vehículos que lo transportaría a la residencia presidencial ubicada en el Cerro Castillo. Antes de abordar su automóvil, se encontró con la titular de la Cámara de Diputados, a quien le dijo: “tan linda que se ve y tan dura que es”.

“Usted irradia paz, pero cuando milita...”, dejó en suspenso el mandatario ante lo cual la nieta de Allende respondió: “Uno tiene convicciones”.

Más tarde, la diputada Fernández comentó a la prensa que la frase que le dirigió el mandatario no correspondía: “Yo soy la presidenta de la Cámara de Diputados y yo le dije que más bien tengo convicciones, no soy dura. Las convicciones no son duras ,defiendo el trabajo de este Congreso”.

El diputado de Revolución Democrática y exdirigente estudiantil, Giorgio Jackson, reaccionó a través de Twitter y escribió: “Piñera 'no entendiendo nada' del feminismo”, junto #PiñeraNoEsFeminista.

La senadora Isabel Allende, tía de la diputada, también comentó en redes sociales: “Es linda y consecuente, Presidente”.

El comentario de Piñera se da justamente cuando el movimiento feminista exige a la sociedad un trato igualitario y se dejen de naturalizar expresiones machistas, como aquellas en que sólo se aprecia el aspecto físico de la mujer.