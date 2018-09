Trump cree que acabará negociando con Irán como ocurrió con Corea del Norte

Por AFP

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronosticó hoy que en algún momento mantendrá “conversaciones significativas” con Irán, y confió en que su relación con ese país siga “una trayectoria similar” a la de sus lazos con Corea del Norte.

NACIONES UNIDAS. “Confío en que tengamos una trayectoria similar” con Irán que con Corea del Norte, dijo Trump en declaraciones a periodistas durante una reunión con el presidente colombiano, Iván Duque.

“Creo que en algún punto van a querer negociar. Hasta ahora he dicho que no. Fui yo quien dijo que no, no ellos. Los medios no informaron bien de eso (...). Creo que en algún punto tendremos conversaciones significativas y probablemente llegaremos a un acuerdo. No sé cómo les puede ir bien a ellos si no es así”, afirmó.

Trump dijo que “Irán es un país muy diferente hoy que hace un año” y que “todo en Irán está fracasando ahora mismo”, por lo que “ya no están tan pendientes del Mediterráneo” y de sus supuestas actividades agresivas en esa región.

El mandatario reconoció que su retórica respecto a Corea del Norte en el discurso que pronunció hoy ante la Asamblea General de la ONU fue “ligeramente diferente” a la del año pasado, cuando amenazó con “destruir” ese país y dijo que el “hombre cohete” (el líder norcoreano, Kim Jong-un) estaba en una “misión suicida”.

“Ha habido una tremenda diferencia entre ahora y el pasado, mucho mayor de la que nadie entendería”, subrayó Trump, quien dijo que mantiene unos contactos “extraordinarios” con Kim.