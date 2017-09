Cartes no habló “una sola palabra” sobre el Mundial

Por EFE

MONTEVIDEO. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo hoy que su homólogo de Paraguay, Horacio Cartes, “no habló una palabra” sobre la posible organización del Mundial de 2030 que en primera instancia planean argentinos y uruguayos.

ETIQUETAS

“Hablé con el presidente Cartes, que me llamó el día del partido de Uruguay-Paraguay. Me llamaba para comunicarme que va a venir a esta reunión de octubre que organizamos con la Organización Mundial de la Salud por las enfermedades no transmisibles y no me habló una sola palabra del Mundial 2030”, expresó.

El presidente uruguayo ofreció estas declaraciones a la prensa luego de su participación en el Consejo de Ministros que se desarrolló en el departamento de Rocha, al sureste, y destacó que la propuesta de organización continúa por parte de Argentina y Uruguay.

“Por el momento seguimos Argentina y Uruguay como los que proponemos organizar ese Mundial acá en el Río de La Plata”, sostuvo.

Sin embargo, dijo que “es viable” que este evento deportivo se pueda organizar entre tres países, debido a la cercanía de sus capitales.

“Hay países enormes como Estados Unidos que hicieron en distintos estados, Brasil mismo, y un vuelo de Buenos Aires a Montevideo o Punta del Este es media hora y de Asunción a Montevideo o Buenos Aires son dos horas. Creo que hay que concebir los mundiales de fútbol por su importancia, más allá de la frontera de los países”, aseguró.

Al ser consultado sobre los incidentes de violencia a dos árbitros de divisiones inferiores del fútbol de su país, que ocasionó la paralización de actividades del gremio de árbitros en todas sus divisiones, Vázquez fue enfático y repudió las agresiones en el deporte.

“Lo que pasó el otro día es un hecho aislado que repudio y rechazo totalmente, pero no podemos razonar por las excepciones sino por la generalidad y la generalidad es que hoy al fútbol se puede ir tranquilamente”, concluyó.