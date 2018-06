Cirugía canina: Seguir bien las indicaciones

Los perros se pueden someter a cirugías en nuestro país en caso de fracturas, cataratas o si padecen cálculo en la vejiga. El propietario deberá seguir las indicaciones pre y posquirúrgicas.

“La cirugía más común en los perros es la castración que solicitan los propietarios para sus mascotas, para que la hembra no entre en celos, en el caso de machos muy agresivos, para que la hembra no tenga crías o que no se crucen una hembra y un macho que no son de la misma raza”, explicó el veterinario, doctor Diego Ayala.

Advirtió también que “otras causas de intervención en caninos son las infecciones uterinas, problemas en las vías urinarias, cataratas y en caso de accidentes de tránsito o una mala caída que se suma al sobrepeso. Los perros grandes de razas como labrador, pastor alemán y rottweiler son los más propensos a tener problemas traumatológicos, específicamente la patología displasia de cadera”.

Según el profesional, todo tipo de cirugías que el humano se realiza, están también disponibles para los perros. “A excepción de las más complejas, como por ejemplo trasplantes de corazón y riñón, debido a la falta de infraestructura”, agregó en una entrevista anterior con ABC Color. Afirmó que “antes de que el animal se opere se recomienda la administración de antibióticos y suero, para luego proceder, lo antes posible, a la operación, más aún si se trata de una cirugía de urgencia”.

Incluso antes “se requerirán análisis laboratoriales del animal, como hemograma, perfil hepático renal, entre otros. Una cirugía en el animal se realiza con anestesia general, analgésicos y antibióticos, dura entre 15 a 20 minutos”.

También se presentan complicaciones posquirúrgicas, como hemorragia, según el profesional, debido a que el can podría tener algún tipo de patología relacionada con la coagulación. Por este motivo, se recomienda seguir a cabalidad las recomendaciones brindadas por el veterinario.

El doctor Ayala refirió que “luego de la operación deberá guardar reposo absoluto, más aún cuando se trata de un perro hiperactivo. Evitará subir y bajar escaleras, correr o saltar, ya que se puede abrir la herida o producir hernia”.

El propietario le suministrará “antibióticos, analgésicos o antiinflamatorios, de acuerdo a cada caso específico”, concluyó.