La alimentación de los conejos: mucho heno y poca fruta

Por DPA

Los conejos comen sin parar y eso está bien. Por un lado porque tienen que comer regularmente para hacer funcionar su sistema digestivo y por otro, porque necesitan roer para desgastar los dientes, que no paran de crecer durante toda su vida.

Peta, la mayor organización mundial de los derechos de los animales, brinda los siguientes consejos para la alimentación de los conejos.

- Heno y hierbas: lo mejor es que puedan alimentarse en un prado con diversas hierbas. Como esto no siempre es posible, el conejo debe tener heno a su disposición en cantidades ilimitadas. En verano también pueden comer hierba fresca con moderación.

- Frutas y verduras: Principalmente las verduras y la lechuga son aptas para el estómago sensible del conejo, mientras que hay que darle fruta solo de vez en cuando. Los conejos no deben comer coles porque les produce hinchazón. Los aguacates tampoco son adecuados ya que pueden ser tóxicos si no están maduros.

- Otros alimentos: estos roedores no deben comer alimentos ricos en carbohidratos como pan, pasta o cereales, ya que pueden causar indigestión.

- No hay que cambiar de alimento abruptamente: no se debe experimentar con la composición de la comida. Sin embargo, si es necesario un cambio se debe proceder lenta y gradualmente mezclando el alimento nuevo con el anterior.