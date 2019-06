¡Perro al agua! Qué cuidados tener

Por DPA

A muchos perros les encanta el agua: juegan a morderla cuando salta, se arrojan a la piscina en busca de un palito, nadan en el agua...

Pero hay que tener ciertos cuidados, sobre todo para que el can gane confianza. Por ejemplo, cuando arrojamos el palito, es bueno que caiga a una distancia prudencial, de modo que el perro pueda ir a recogerlo y tener de ese modo una experiencia de éxito.

Además, es bueno mantener siempre a la vista a la mascota para evitar posibles peligros, como puede ser una corriente que no permita que el perro salga del agua.

Algunos animales no conocen bien sus propios límites y dan vueltas y saltan hasta que no pueden más, por eso es importante que sus amos sepan estimar qué capacidades tienen y estén atentos para que no se desgasten completamente en medio de la actividad.

Si la respiración del perro es muy agitada al salir del agua, debería hacer una pausa.

Una vez que llegue a casa, es necesario secarle bien las orejitas para que no se le produzca ninguna infección. Si la temperatura general es baja, hay que secar el perro por completo.