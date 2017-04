Entró a robar a una tienda y no pudo salir

Un ladrón preparó lo que creía que era un plan perfecto: robar una tienda entrando por el techo para no activar la alarma. Pero se le olvidó un pequeño detalle: cómo salir al terminar el operativo. Su robo se vio frustrado pues tuvo que huir sin nada.

En insólito suceso ocurrió en la ciudad de Nueva Orleans, EE.UU, y fue captado por las cámaras de seguridad del comercio. Al momento de intentar salir por el agujero del techo, al hombre se le caían objetos encima, y no podía subir. Finalmente, rendido, no le quedó otra opción que escapar por la puerta, activando así la temida alarma, reportó el portal digital de Telemundo. Si bien logró huir, con el “percance” no pudo llevarse nada, y ahora está siendo buscado por la Policía, que lo identificó gracias al circuito cerrado de la tienda.