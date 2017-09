Sello del emperador Qianlong subastado por 980.000 euros

Por AFP

TOULOUSE. Un sello personal del emperador chino Qianlong (1736-1795) fue adjudicado por 980.000 euros, gastos aparte, a un ciudadano chino en una subasta este sábado en Toulouse (sur de Francia), informó la compañía de subastas Primardeco.

El sello, de esteatita castaño claro y 9,2 cm, tiene la forma de una montaña. Su precio de salida era de 100.000 euros y estaba estimado entre 500.000 y 600.000 euros.

Con los costes, el precio del objeto imperial alcanzó 1.225.000 euros. Otras seis personas pujaron por el sello. Tres estaban presentes en la sala de subastas, incluido el comprador chino. “El sello pertenecía al emperador, un emperador potente en el plano militar, financiero pero, además, sabio, poeta y pintor”, dijo a la AFP el subastador, Jérôme de Colonges, la víspera de la puja.

“Solo él podía utilizar este sello. Tenía unos cincuenta pero a ese le daba dos utilidades concretas: sus pinturas y sus poemas” , recalcó De Colonges, presintiendo que si la subasta daba lugar a “sorpresas” estas se deberían a “esa particularidad”.

Las cuatro caras del sello tienen un paisaje finamente grabado, donde se distingue una casa rodeada de paredes y pabellones a los pies de picos montañosos coronados por nubes. Su molde está formado por cuatro caracteres: “Qianlong Chen Han” ("Escrito por el pincel de Qianlong") .

El objeto pertenecía a una familia francesa desde finales del siglo XIX. “Unas personas me llamaron porque tenían cosas para vender”, indicó De Colonges. “Voy a su casa y me encuentro varios objetos, ¡y este sello! Ahí sientes algo. Me dije: ’Es un tesoro’”.

El pasado diciembre, un sello imperial de la época del emperador Qianlong fue adjudicado por 21 millones de euros a un coleccionista chino en una subasta en París, marcando un récord mundial para estas piezas, muy codiciadas.

En 2010, un chino adquirió por 3.386.000 euros, gastos incluidos, un sello del emperador Qianlong durante una subasta en Toulouse. Dos años antes, un sello del emperador Kangxi, abuelo de Qianlong, también vendido en Toulouse, había alcanzado los 5,4 millones de euros, gastos incluidos.