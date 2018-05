Amarilla aclara que no tuvo ofrecimiento alguno

“De disgustarme, no me disgusta”, afirmó el senador Carlos Amarilla respecto a los rumores de que podría ser el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del gobierno de Mario Abdo Benítez, pese a aclarar que aún no le ofrecieron “nada”.

“En particular no (me disgusta), porque es un área de mi especialidad. Antes de meterme al mundo político me dedicaba intensamente a labores profesionales vinculadas a Tributación y es un ambiente que conozco, sé de qué se trata. De disgustarme, no me disgusta”, indicó Amarilla, que ya no logró el rekutú para el siguiente periodo como senador.

Empero, aclaró que “de verdad no hemos hablado en ningún momento de ningún espacio en concreto; no se descarta que más adelante tenga posibilidades”. Amarilla, electo senador por el PLRA, durante el periodo legislativo que culmina se fue acercando a Abdo, tanto así que en las internas coloradas hizo campaña a su favor, alejándose de su partido, con el cual las relaciones ya estaban deterioradas desde antes.

“Lo único que hay es la invitación cordial, y agradezco la invitación para integrar este equipo de transición y un grupo de enlace; somos facilitadores para que la posta sea lo más tranquila posible”, indicó sobre su reunión ayer con el presidente electo y su rol hasta el 15 de agosto, cuando asuma Mario Abdo Benítez.