27 de Junio de 2017 19:24

¿Quién le tiene rabia a Soledad Núñez?

“Hoy me dijeron: 'Me da rabia que la gente solo te diga cosas buenas'. No sé qué responder a eso. Hay tantas otras cosas que deberían dar rabia”, publicó en Twitter la ministra de la Senavitat, Soledad Núñez. El tuit generó diversas reacciones.