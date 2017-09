Acuerdan “acción inmediata”

La Policía Nacional y la Municipalidad de Asunción acordaron iniciar “acciones inmediatas” para retirar a los limpiavidrios de las calles de la Capital. Tienen identificados entre ocho y diez puntos conflictivos donde realizarán controles aleatorios.

“Tenemos aproximadamente de 8 a 10 lugares en Asunción. Esto puede ser ampliado teniendo en cuenta que pueden migrar a otras esquinas. La Policía Nacional tiene instrucciones y la lista de los lugares, y el trabajo se va a hacer”, afirmó Elisa Ledesma, directora de Relaciones Públicas de la Policía.

“No podemos dar un calendario de intervenciones porque, si no, estaríamos facilitando el traslado de estas personas de un lugar a otro, como una especie de escape al control. Por eso van a ser aleatorios y no anunciados previamente, y evaluados periódicamente y con base a resultados”, afirmó por su parte el intendente Mario Ferreiro.

Sobre la posibilidad de imponer multas, tal como establece la ordenanza, el intendente afirmó que -más que eso- la prioridad es garantizar la seguridad de los automovilistas. "El ciudadano más que la multa lo que quiere es que le protejamos; lo que no quiere es ser agredido por personas que le ofrecen un servicio no requerido y que al no permitirle hacer ese servicio termina siendo agresivo”, remarcó.

Mencionaron además que junto con el comandante de la Policía Luis Carlos Rojas acordaron un sistema de reacción inmediata y de evaluación de los procedimientos.

“Se crea también un grupo de whatsapp que por las solas llamadas o un mensaje de cualquiera de ese grupo, se va a constituir un grupo de acción coordinada”, explicó Ledesma. “Quedamos con el comandante seguir diariamente los acontecimientos; tener la capacidad de reacción inmediata”, apuntó por su parte Ferreiro.

El jefe comunal también insistió en que esta es un problemática social compleja, por lo que también trabajan en programas de incluir a los limpiavidrios en la formalización y asistencia social, principalmente a los que sufren algún tipo de adicción.

Esta problemática que hace tiempo retornó a la Capital tomó de vuelta niveles de hartazgo generalizado tras un incidente entre un automovilista y un limpiavidrios en una concurrida arteria de Asunción, que terminó en agresión.