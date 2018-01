Díaz Verón admite contacto con José Ortiz

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, reconoció que conversó en “cuatro o cinco oportunidades en seis años” con José Ortiz, gerente de Tabesa. Sin embargo, negó que haya hablado con él entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

“Con José Ortiz habré hablado en este tiempo, en estos seis años, no sé, no quiero dar números, en cuatro o cinco oportunidades por A o B motivo. Y Carmelo Caballero, como cualquier otro abogado, venía acá. En todo caso habrá llamado. Él fue ministro del Interior, tengo que reconocer que en algún momento trabajamos e intercambiamos opiniones por el tema de seguridad. Lo que sí te puedo decir es que a mí me pueden llamar muchísimas personas. Políticos, religiosos, de asociaciones civiles, etcétera, pero eso jamás va a significar que pueda influir en las decisiones que pueda tomar el fiscal general”, afirmó Díaz Verón en conversación con el canal C9N este lunes.

Más tarde, en conferencia de prensa con ABC TV, Díaz Verón reconoció también que conversa con Luis Canillas, asesor jurídico de Yacyretá, pero que “no sabe” si lo hizo en la noche del 31 de marzo de 2017, día de las manifestaciones frente al Congreso.

“El fiscal general del Estado habla con muchísimas personas. Yo no sé si el 31 hablé con Luis Canillas, es un funcionario público. Siempre estoy en contacto con él. Sí recuerdo y me hago responsable de tres comunicaciones. Estas fueron, según dijo, con Críspulo Sotelo, excomandante de la Policía; Rafael Filizzola, quien le pidió intervenir en el caso de los más de 200 presos en la Agrupación Especializada, y con Horacio Cartes el sábado 1 de abril".

Lo llamativo del caso es que Díaz Verón se refirió a “la muerte del joven Aquino”, en referencia a Rodrigo Quintana.

Audio salpica a Díaz Verón

Raúl Fernández Lippmann, exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bajo la presidencia del cartista Óscar González Daher (senador expulsado), en una conversación con el abogado Carmelo Caballero desnuda cómo se manejó en la justicia la investigación y la posterior imputación en el caso de la quema del Congreso.

Las maniobras se desarrollaban en medio de negociaciones también para la reelección de Javier Díaz Verón como fiscal general del Estado. Aparentemente, este trataba de hacer buena letra en el caso para tener la bendición de Horacio Cartes; y uno de sus principales operadores era el entonces senador Óscar González Daher.

Parte de la conversación a continuación:

–Carmelo Caballero: Nosotros anteayer estuvimos en lo de José Ortiz 8:00. Estuvimos hasta las 10:30. De allí salimos y fuimos a contarle a Javier (Díaz Verón). Ayer nos reunimos con Javier (Díaz Verón), le contamos todo lo que operamos para él. Le llamó José Ortiz frente a nosotros. Le dije (a Díaz Verón): mirá, el equipo que siempre estuvo Óscar (González Daher), porque yo con Óscar hablo a, b, c pero con Raúl Fernández hablo hasta la z (risas). Realmente él jugaba el partido (se referiría a su candidatura para ser reelecto en la fiscalía), sabía que estaba complicado nomás.

–Raúl Fernández Lippmann: Sí, sí, sí. Yo jugaba a carta cabal siempre con él.

–Carmelo Caballero: Era bueno tener este retorno para poder ajustar. Nosotros estuvimos con José Ortiz el lunes desde las 16:00 hasta las 8:00 en su yate, en el río. Después le contamos a Javier (Díaz Verón) que Óscar (González Daher) siempre fue el que peleaba, batallaba, batallaba y el que siempre nos estiraba cuando las cosas no estaban tan bien. Marcó un punto de inflexión, la verdad, porque él le habló al presidente y le dijo ‘vos sabés que nos está ayudando muchísimo Javier’. Dice que Horacio le dijo ‘eso vos me tenés que contar, me tenés que contar’. Y ahí dice que le llamó... nosotros nos cruzamos con Óscar y Óscar dice que le puteó, y dijo está bien que putee porque ahí ya dimos vuelta la página, inclusive ya hicimos número.

