Grave amenaza a gobernador

El gobernador de Itapúa, Luis Gneiting, denunció por amenaza de muerte a un presentador local, tras viralizarse un audio donde este lo amenaza de muerte. El locutor reconoció el hecho, pidió disculpas, pero Gneiting no aceptó y seguirá la demanda, dijo.

En el audio, la persona, que sería según la denuncia el presentador y músico encarnaceno Canuto Insfrán, también amenaza al secretario de Gabinete, Orlando Garay.

Ante la gravedad de la denuncia, la fiscal de turno, Liliana Galeano, libró oficio de captura contra el músico local identificado como Canuto “Choco” Insfrán, este lunes. La medida se dio a raíz de un audio viralizado hoy, donde una voz, que supuestamente sería la del presentador Canuto Insfrán, amenaza de muerte al gobernador de Itapúa Luis Gneiting, diciéndole, entre otras cosas, que “tendría suerte si pasa la Navidad”.

El motivo del enojo del animador, según refiere en el audio, es que la autoridad departamental se haya aliado con Santiago Peña para la precandidatura al Ejecutivo, siendo que este es “un liberal”, dice la voz, que califica a Gneiting de “traidor”, por este motivo.

En tanto, Luis Gneiting dijo en declaraciones públicas que no le tiene miedo al presentador, pero que presenta la denuncia para dar un escarmiento a una persona que “acostumbra a amenazar y extorsionar a la gente”. Posteriormente, Insfrán reconoció ser el autor de los audios y le pidió disculpas, argumentando que es un ser humano y se encontraba en un momento de nerviosismo. Dijo también que se presentará el martes a primera hora en el Ministerio Público, pero Gneiting respondió que no acepta el pedido formulado, porque no le parece correcto que alguien amenace y luego se retracte alegando el argumento de que “mezcló medicamentos con el consumo de alcohol”. “Así es muy fácil, amenazar con matar, y luego pedir disculpas”, se quejó el gobernador. El estado de conflicto entre Insfrán y el gobernador de Itapúa proviene de una denuncia pública hecha por Insfrán sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de la merienda escolar por el Gobierno Departamental, mediante la sobrefacturación del precio de la leche. En tanto, el secretario privado, Orlando Garay, ya había entablado anteriormente una demanda contra Insfrán por difamación y calumnia, que actualmente está en proceso.