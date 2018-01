Año Nuevo sin luz en Ypacaraí

Varias compañías del distrito de Ypacaraí se encuentran a oscuras desde las 19 hs aproximadamente. Se reportan cortes en el suministro de la energía eléctrica en al menos cuatro compañías.

Hasta el momento son las compañías de Santa Rosa, Cerro Guy, Pedrozo y JhuguaJhu las que se encuentran a oscuras de acuerdo a datos recabados.

Los pobladores de esas zonas expresaron que no pueden realizar ningún reclamo al 0511 232 237 ya que la linea de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de la ciudad de Caacupé, no funciona. Así mismo reclaman que en el numero 021 211 001 no son atendidos.

Las familias tuvieron que cenar a la luzde las velas y recibirán al 2018 en la oscuridad.