ANR: No hay conversación formal para la Mesa Directiva

Los colorados aún no tuvieron una conversación formal sobre la definición de la mesa directiva del Senado del próximo periodo, según la senadora Lilian Samaniego. Expresó no estar de acuerdo con disminuir el salario de los parlamentarios.

Samaniego comentó que las bancadas de la ANR aún no determinaron si Blas Llano será el próximo presidente del Senado poniendo en duda la renovación del pacto entre Colorado Añetete, Honor Colorado y la bancada liberal “A” (llanismo).

La senadora expresó que formalmente "no hubo diálogo" entre sus pares colorados sobre la conformación de la mesa sin embargo espera llegar a un acuerdo con todos ellos. “Cuando llegue el momento vamos a hablar (…) Tenemos que escucharnos entre todos”, comentó.

Nota relacionada: Hay duda en pacto abdo-carto-llanista

En otro punto habló sobre la iniciativa que pretende bajar el salario de los parlamentarios. Dijo no estar de acuerdo. “No me parece porque en primer lugar los parlamentarios no tenemos tiempo, ni horario, trabajamos sábados y domingos (…) somos los que tenemos el salario más bajo de la región”, sostuvo.

Estas declaraciones se dan luego de que el senador Víctor Ríos haya anunciando que presentará la próxima semana una propuesta sobre “equidad y eficiencia salarial”, con la que plantea que tanto parlamentarios como consejeros de entidades nacionales y binacionales perciban lo equivalente a dos salarios de un docente que trabaja doble turno.

Samaniego subrayó que a su criterio senadores y diputados son merecedores de todos los privilegios con los que cuentan – cupos de combustible, seguro médico preferencial, entre otros – pues la mayoría se dedica exclusivamente al trabajo de legislar y no cuentan con otro tipo de ingresos.

“El único trabajo que tengo es este, le dedicó tiempo sin horarios, sin sábados y domingos, sin feriados (…) me reúno con la gente a nivel interior, central, con la gente extranjera, presentó los proyectos de ley (…) para mi en lo personal, cumplo con mi función”, sentenció.

Con relación a los salarios de Itaipú y Yacyretá señaló que al ser estas entidades binacionales los salarios son estipulados por convenios internacionales motivo por el cual no puedo emitir una opinión.