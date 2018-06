05 de Junio de 2018 16:37

Anuncian incentivos para confeccionistas

Bonos de entre US$ 1.500 hasta US$ 15.000, no reembolsables, serán entregados como incentivo a la innovación para el sector de la confección, destinados a diseñadores, modistos y afines, en el marco del proyecto AL Invest 5.0.