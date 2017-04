Atilio Borón sufrió abrupta interrupción por parte de estudiantes

El académico argentino Atilio Borón fue interrumpido durante una disertación por estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.

A raíz de que el rectorado de la Universidad Católica de Asunción (UCA) retiró el permiso para la charla que debía ofrecer el politólogo y sociólogo argentino, Atilio Borón, este viernes pasado sobre “Los desafíos de América Latina en la era de Trump”, a pedido de los estudiantes de la UNA y UCA, brindó una charla sobre “El rol de la Academia y la Universidad”, en el Aula Magna de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, el viernes a las 17:00 horas.

Atilio Borón, profesor e investigador, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, autor de varios libros de ciencia social y filosofía con orientación marxista y con una apuesta política clara de compromiso con el socialismo para América Latina, entre muchos otros titulos y premios, fue interrumpido durante su disertación con tres estudiantes: Liz Samaniego, miembro del centro y delegada de su curso; Claudio González, miembro del centro, y Rocío Argüello, estudiante, del Centro de Estudiantes de Sociología y Politologia UNA, llegando hasta la parte principal del aula al lado de Atilio Borón, pidiendo un corte, haciéndolo callar - a la que accedió el intelectual, creyendo que realizarían una pregunta, pero los estudiantes le dijeron que querían hacer su descargo, que no tenía nada que ver con lo que él estaba diciendo, pero si sobre la realización de la conferencia, sufriendo así durante su exposición una abrupta interrupción por parte de estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Politología que sin otro motivo más que incidentar metiendo de por medio una discusión que no tenía lugar en medio de una conferencia, una vez más sacaron a relucir su intolerancia y falta de respeto no solo a los estudiantes universitario (público - privado) que vienen promoviendo debates y pensamiento crítico y científico en las facultades sino que también a un renombrado exponente de las ciencias sociales que estuvo unos días de visita por nuestro país.

Ante una aula llena de jóvenes y algunos profesores escracharon a los tres estudiantes acusándolos de maleducados. seccionaleros y prepotentes bajo un grito a coros que retumbaba en la sala, aplausos y cánticos: “¡Fuera!. ¡Acá no hay censura!”, “¡de las facultades queremos afuera a las seccionales!”, uno de los docentes presentes le dijo: “¡Es una provocación intolerable!”, entre otros gritos de protesta.

Recién después de unos minutos y ante el levantamiento de todos los presentes lograron conseguir que se retiren del aula.

Juan Leandro Ortiz, estudiante de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, y miembro del MER (Movimiento Estudiantil de Resistencia) señaló que no es la primera vez que protagonizan un acto de este tipo, el año pasado en pleno Congreso Internacional del ALAMES, miembros del mismo Centro de Estudiantes que responde al Partido Colorado, protagonizaron un acto de discriminación hacia participantes del movimiento LGTB.

“Como bien lo menciono Borón en referencia a la crisis en las universidades que: 'No solo no nos dejan transformar, sino que ahora ya ni siquiera nos permiten analizar la realidad'. Esta es la situación en que nos encontramos los estudiantes que luchamos por la transformación de nuestra universidad en pos de una educación democrática, emancipadora, de calidad y que esté al servicio de nuestra sociedad”, indicó Ortiz.

Durante su conferencia, Borón dijo: “Que en las facultades de las Ciencias Políticas no se debate la democracia y que se la reduce a una cuestión meramente formal. Que se tiene que definir el concepto 'democracia' porque no se puede hablar de democracia sin hablar de la economía, la política, el ámbito social y comunicacional. Hay que instalar el pensamiento crítico en las universidades; y que uno de los grandes problemas de la enseñanza de las ciencias sociales es el financiamiento. Estamos en una lucha constante en las universidades -como que 'satanizan' el orden social diferente y que por culpa del pensamiento dominante hay un lenguaje establecido, un modelo de cómo hay que pensar y escribir...”.