“Aumento ¿vale la pena?”

Santiago Peña, precandidato cartista, dijo que hay que preguntarse si vale la pena una mayor inversión del Estado en salud y educación. Fue porque abogó por un mejor gasto del dinero público en vez de “hacer engordar al chanchito”.

Peña estuvo presente ayer miércoles en un programa del canal de televisión GEN, que pertenece al Grupo Cartes. En la entrevista, que duró cerca de una hora, el precandidato cartista habló sobre la inversión en la salud y la educación y el rol del Gobierno en estos factores. Principalmente, qué haría él si es presidente.

El precandidato dio una frase confusa. Explicó que si es presidente aumentará la inversión en la salud y la educación pero cuestionó si eso vale la pena si es que no se gastan de forma correcta los recursos actuales con los que cuentan estas áreas.

“(Los impuestos) son fondos privados administrados administrados por el Gobierno. Entonces lo que necesitamos saber es: ese guaraní que gastamos ¿está bien gastado o no está bien gastado? Entonces muchas veces la gente quiere simplificar y dice ‘no, no, hay que gastar más’. No, no, no, muchas veces gastar más es un problema. Lo que estás haciendo es engordando un chanchito que no te está dando beneficios y eso te va a generar un problema mucho más grande después para desarmar. Entonces, Paraguay puede seguir aumentando y va a seguir aumentando la inversión y en educación, la pregunta es si vale la pena”, afirmó Peña.

Esta afirmación generó una reacción instantánea de la senadora Esperanza Martínez, exministra de Salud, quien fustigó al candidato oficialista, cuestionándole por estas declaraciones y preguntándole qué propuestas tiene él para estas áreas.

Santi Peña"No sé si vale la pena que se siga invirtiendo en educación y la salud pública, porque es un gasto que cada vez va aumentando más" — Esperanza Martinez (@esperanza_py) September 28, 2017