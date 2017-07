Susto por sobrevuelo de avión cerca del barrio Hipódromo

Varios vecinos del barrio Hipódromo relataron que pasaron un gran susto el domingo de madrugada, puesto que un avión pasó muy cerca de sus casas. El administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi relató que el vuelo tuvo que desviarse antes de aterrizar.

El domingo, aproximadamente a las 02:00, un vuelo de la aerolínea Avianca, procedente de Perú, llegaba al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Según relató el administrador Rubén Aguilar, el piloto solicitó ingresar a una pista en la cual iría con “viento de cola”, es decir en el mismo sentido que el viento de ese momento, el del norte. Sin embargo, el protocolo indica que lo habitual es que los aviones aterricen en el sentido contrario al viento.

“El piloto aceptó aterrizar con viento de cola, porque su manual se lo permite. Pero finalmente, como el viento estaba demasiado fuerte, tuvo que hacer una maniobra por una zona que no es habitual (el barrio Hipódromo) y aterrizó en contra del viento”, detalló Aguilar en contacto con ABC Cardinal.

No obstante, acotó que el avión no sobrevoló por debajo de los límites permitidos para zonas urbanas. “Para los operadores y pilotos es una maniobra habitual (...) No se van a arriesgar a violar un procedimiento”, afirmó.