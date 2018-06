Bacchetta cree que Cartes no jurará

El senador colorado Enrique Bacchetta anunció que su posición de no apoyar a Cartes sigue firme y que no acudirá aunque se dé otra convocatoria. Dijo incluso que considera que la aceptación de la renuncia de Cartes “está cada vez más lejos”.

“No asistiré a una nueva convocatoria. Además no creo que se dé otra oportunidad, está cada vez más lejos”, señaló tajante el senador colorado Enrique Bacchetta, de la bancada de Colorado Añeteté. Dijo que no cambiará su posición inicial.

“Las posiciones están tomadas y ya no se pueden discutir. Yo tomé una decisión, no concurrí y ya no voy a concurrir. Cada vez va a ser más complicado (que Cartes jure)”, agregó el legislador.

Lea más: Hay tensión entre colorados tras la fallida renuncia de HC

Recalcó que los únicos senadores que prometieron apoyar a Cartes estuvieron presentes el día de la sesión que quedó sin quorum, el pasado miércoles. “Los que prometieron acompañar estuvieron. Yo nunca hablé con Horacio Cartes. Los únicos que hablaron con el presidente fueron Silvio Ovelar y Juan Carlos Galaverna”, remarcó.

En otro momento se refirió a los temas que serán prioritarios una vez que asuma el nuevo gobierno. “Seguramente se va a tratar el tema presupuesto ya que en septiembre se tiene que presentar. Eso es en materia de negociación siempre, lógicamente el tema de la responsabilidad fiscal, compromisos plurianuales”.

Lea también: En 15 días intentarían otra sesión, dice Calé

A renglón seguido recordó que el presidente electo prometió más infraestructura, como hospitales. “Hay que ver cómo hacer posible eso con respecto a la ley de responsabilidad fiscal, esas son cosas que hay que discutir”.

Además refirió temas como Itaipú, acuerdo con Yacyretá, embajadores, tema militar y de la Policía Nacional, que son los que irán abordándose progresivamente y forman parte de la agenda de un gobierno que se instaurará.