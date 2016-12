Basura “adorna” una calle de Paso Yobái

Por Guido Pérez, corresponsal

PASO YOBÁI. Una gran cantidad de basura "adorna" la vera de camino que conduce a la compañía San José de Paso Yobái, generando un ambiente insalubre en las inmediaciones del arroyo El Chorro, principal cauce hídrico de la zona.

A diario, desconocidos arrojan una gran cantidad de residuos a la vera del camino antes de llegar al vertedero municipal de Paso Yobái, que se encuentra a escasos 60 metros del cauce de agua. Esta situación preocupa a los lugareños, quienes indican que la basura es arrojada en la zona por desconocidos durante la noche.

Consultado al respecto, el intendente Ronald Vázquez (ANR) manifestó que mucho no se puede hacer si no se identifica a los infractores. Agregó que están trabajando en la concientización de la ciudadanía para evitar la contaminación del arroyo. "Estamos haciendo todo lo posible para concientizar a la gente. El método que estamos implementando ahora es pescarle a la gente in fraganti para tomar las medidas correspondientes", indicó Vázquez.

En el vertedero irregular creado a la vera del camino se puede encontrar todo tipo de residuos: pañales, plásticos, cubiertas, basura domiciliaria y hasta animales muertos que expiden un desagradable olor, dijo Eugenio Denis, poblador de la zona. El hombre lamentó la falta de conciencia de las personas que están contaminando las inmediaciones del cauce hídrico, ya que durante los días de calor éste es utilizado como un centro de recreación y esparcimiento.