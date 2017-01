Basuras en la ciudad: lamentan falta de conciencia

Una vez más la inconsciencia de la ciudadanía se dejó ver en la Costanera de Asunción, luego de las actividades por el Rally Dakar 2017.

Mediante un gran operativo de limpieza se recolectaron 508.000 kilos basura entre el viernes y domingo. Los lectores expresaron que la culpa no es de la Comuna sino de los ciudadanos que no respetan los botes y se deshacen de su basura tirándola en el piso.

El lector Enrique Prieto opinó que “la Municipalidad debe proveer más basureros y distribuirlos apropiadamente por toda la ciudad, pero así también la gente debe ser consciente y no tirar la basura al suelo... Es la responsabilidad, tanto de la Municipalidad como de los habitantes”. Sin embargo, Olga Ortiz indicó que “para eso está la comuna: para limpiar y que todo esté ordenado”.

La ciudadana Milagros Espinoza comentó, indignada, que “tenemos cultura cero, no solo porque no se provee basureros sino porque la gente no camina hasta donde haya uno para arrojarlo, lo hace en el piso por comodidad y ahí se llena de basura”. Mientras que Carolina Salinas se cuestionó: “¿Por qué culpar a los eventos que se hacen en el país siendo que las personas son las cochinas?”.

Ruth Esquivel recomendó que “si no se encuentra un basurero se debe guardar en la mochila, cartera, bolsillo o lo que sea, pero no tirar en la calle... ¡Un poco más de educación señores!”. Finalmente, el lector Miguel Ángel Viera Amarilla lamentó que "no haya cura para el paraguayo que sí o sí tiene que tirar en el piso la basura".

