Beto Ovelar: “No soy pelotudo”

No soy “pelotudo” para volver al cartismo, dijo el senador Silvio “Beto” Ovelar, quien aún no logra cerrar un “trato apu’a” en su propia bancada de Colorado Añetete para asegurar el juramento de Cartes. Solo negocia con la venia de Marito, dijo.

“¿Vos pensás que soy un pelotudo que voy a volverme cartista con un tipo (Cartes) que se está yendo del gobierno y dejarle al compañero (Abdo) por el que me jugué las pelotas y va a ser presidente de la República?”, afirmó Ovelar, líder de la bancada de Colorado Añetete, quien es uno de los principales articuladores para permitir el juramento de Cartes como senador activo, a cambio de asumir la presidencia del Senado.

Dijo no ser “pelotudo” y que no quiere sentirse uno, atendiendo a que ahora existen al menos tres votos de senadores de Añetete que no acompañarían el juramento de Cartes, pese a que antes Ovelar creía cerrado el tema y que habría acompañamiento en pleno de sus colegas de bancada.

“Lo que no quiero es sentirme un pelotudo como líder de bancada, porque yo tengo una opinión muy particular de cómo se debe conducir una bancada, y últimamente las decisiones dentro del movimiento ya no tienen uniformidad y prácticamente los compromisos que asumimos con las otras bancadas quedan en nada”, reprochó.

Por ello, propuso liberar los votos y apartarse del liderazgo de la bancada, si es que no acompañarán el juramento y asunción ilegal de Cartes como senador electo. Remarcó que no saldrá del movimiento.

“Del movimiento no voy a salir. Soy hombre de primera fila. Nosotros, quienes nos jugamos las pelotas cuando había que enfrentarle en verdad a Cartes, cuando se jugaba el tema de la enmienda (...) Sin embargo, hoy hay algunos neoabdistas que quieren marcar la hoja de ruta”, dijo.

Sobre los votos, estima que, pese a las fugas en Colorado Añetete, "hoy está en el límite (a favor de Cartes). Creo que está con 23 a 24 senadores en este momento". Se requiere el apoyo de 23 senadores para lograr aceptar la renuncia del mandatario.

Otro punto que destacó es que las negociaciones que incluyen el juramento de Cartes se hacen con la venia del Presidente electo. "Yo no obré en ningún caso sin la venia y autorización de Marito", indicó.