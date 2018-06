“Calé” califica de miserable a Salomón

El senador colorado "abdista" Juan Carlos Galaverna calificó este jueves de “miserable" la campaña que lleva adelante su colega y correligionario Óscar Salomón al decir que la única intención de “Calé” es hacer jurar a Horacio Cartes.

Preguntado sobre si lo que dice Óscar Salomón es verdad, Galaverna (de una forma grosera) contestó con otra pregunta: “¿Sabés qué podés hacer con tu pregunta?". Lo cierto y lo concreto es que Salomón, también de Colorado Añeteté, se ratificó en su posición personal de que no dará quórum para el juramento de Cartes.

Requerido si con esto también se está dividiendo la bancada de Colorado Añeteté, “Calé” contestó: -“Espero que no, estamos conversando". Preguntado sobre qué dijo ayer Marito sobre esta cuestión dijo que hablaron de diversas chances y posibilidades, pero nada está definido.

Consultado sobre las salidas de Lilian Samaniego y Derlis Osorio, que formaron una "bancadita", el senador colorado dijo que le parece que está de moda lo de la bancada independiente y que también se ha constituido una en la Cámara de Diputados.

Otra "tropelía" de Lugo

Inquirido sobre la decisión (o duda) de Fernando Lugo, presidente del Congreso, de convocar a Rodolfo Friedmann para jurar en vez de Cartes, dijo: “Así lo escuché anunciar, pero me huele que no le va a convocar a Nicanor (Duarte Frutos), lo que sería otra tropelía; pero si yo soy Nicanor, vengo y juro, porque él fue convocado con la resolución de la semana pasada”.

Ante la consulta de si Friedmann necesita ser proclamado para jurar, señaló: “Y hay dos tesis. La disposición del Art. 161 del Código Electoral no habla de eso, tampoco el Art. 10 de nuestro reglamento, pero otros sostienen la tesis de que no puede incorporarse alguien que no haya sido proclamado, y como todo se maneja muy desordenadamente, cada tesis tiene su razón y sus asesores.

